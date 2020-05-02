شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..قرار سعودي جديد يقصم ظهور كافة المغتربين اليمنيين وترحيلهم مع عوائلهم بالقوة الجبرية واعادتهم الى اليمن بعد انتهاء شهر رمضان ( نص قانون الترحيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..قرار سعودي جديد يقصم ظهور كافة المغتربين اليمنيين وترحيلهم مع عوائلهم بالقوة الجبرية واعادتهم الى اليمن بعد انتهاء شهر رمضان ( نص قانون الترحيل )

ملايين من المغتربين اليمنيين في شتى مدن المملكة سيدفعون ثمنا كبيرا وسيتم ترحيلهم بالقوة الجبرية اذا تم تطبيق مادعا اليه اعضاء مجلس الشورى . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل..الرئيس هادي يطيح بقائد عسكري كبير بسبب قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا مع امرأة يمنية داخل بيتها.عمل خسيس لا يقدم عليه الا اشباه الرجال Advertisements عاجل..قرار سعودي جديد يقصم ظهور كافة المغتربين اليمنيين وترحيلهم مع عوائلهم بالقوة الجبرية واعادتهم الى اليمن بعد انتهاء شهر رمضان ( نص قانون الترحيل ) الغالبية الساحقة من اليمنيين مضى عليهم في المملكة سنوات طويلة تعد بالعشرات بل ان بعضهم قضى عمره كله في المملكة وعاش فيها منذ ولادته. القانون الجديد الذي يدعوا اليه احد اعضاء مجلس الشورى السعودي سيتسبب في كارثة حقيقية لليمنيين خاصة وان نص القانون يسمح للسلطات بطرد اي وافد مضى عليه سنتين او 3 سنواتعلى الاكثر ، وهو ما يعني ان الملايين من ارباب الاسر والعزاب سيمنعون من العمل وسيكون عليهم دفع رسوم سنوي كبير . وبالتالي فسيكون من المجدي لهم العودة لليمن خير من البقاء دون عمل ودفع تكاليف كبيرة في المعيشة والايجار والرسوم.

فقد طالب عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بضرورة إعادة النظر في عقود العمالة الوافدة. وجاء نص التغريدة كالتالي : “يجب إعادة النظر في عقود العمالة الوافدة بأن لا يتجاوز مدة العقد سنتين وفي حالة الضرورة ثلاث سنوات، مما يقلص الاعتماد على العمالة الوافدة ومخاطرها… ويكون الاعتماد على أبناء الوطن بصفة مستمرة… والأزمات تكشف ذلك كما كشفتها في الاونة الاخيرة الوباء المنتشر في كل مدن السعودية في الوقت الراهن .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..قرار سعودي جديد يقصم ظهور كافة المغتربين اليمنيين وترحيلهم مع عوائلهم بالقوة الجبرية واعادتهم الى اليمن بعد انتهاء شهر رمضان ( نص قانون الترحيل ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.