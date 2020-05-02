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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. صديق الحالة المصابة الأولى بكورونا في تعز يكشف تفاصيل صادمة ومرعبة ويعلن حقيقة الإصابة "تفاصيل طارئة"

اوضح الاخ عبدالله هاشم المريش أن أول حالة تم الاعلان عن إصابتها بكورونا في محافظة تعز أمس الحمعة ليس مصابة مطلقا بالجائحة.

وقال المريش في منشور له على الفيس بوك رصده صيرة بوست أن الحالة معروفة له من زمان وانه يعاني من مشاكل في التنفس من فترة طويلة وهو ما اسماه الكتمة. وتوضح صورة المنشور المرفقة في الخبر الحقيقة كاملة.

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