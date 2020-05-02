أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 2 مايو/أيار 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/477091/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/477092/ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/477093/ السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بسيحوت تعزيان بوفاة الشيخ الزويدي https://www.elyamnelaraby.com/477095/ الجريري يتفقد إجراءات مجابهة كورونا بنقطة معسكر الحمراء https://www.elyamnelaraby.com/477096/ Advertisements الانتقالي: معالجة أضرار كارثة عدن ومواجهة كورونا ضرورة قصوى https://www.elyamnelaraby.com/477097/ 10 ملايين ريال مكافأة مقابل رأس قاتل جهاد الأصبحي https://www.elyamnelaraby.com/477098/ الإخوان يتجرعون مرارة عبثهم بالصحة في تعز https://www.elyamnelaraby.com/477099/ صحيفة: روسيا تبحث عن دور في توجيه دفة أزمة اليمن https://www.elyamnelaraby.com/477100/ محافظ المهرة يعزي في وفاة الشيخ محمد علي الزويدي https://www.elyamnelaraby.com/477101/

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