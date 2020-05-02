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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعهد بتسريع تدخلاته في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتعهد بتسريع تدخلاته في اليمن

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج اليوم عبر الاتصال المرئي مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ناهد حسين، الدعم المقدم لمواجهة الآثار والتداعيات المترتبة على الاقتصاد والمجتمع جراء جائحة فيروس خصوصا بعد تكليف البرنامج من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لقيادة الاستجابة والدعم في الجانب الاقتصادي والتنموي.

 

كما ناقشا إعادة ترتيب التمويلات السابقة والاستفادة من التخصيص المقدم من المركز الرئيسي للبرنامج الإنمائي لليمن وتوجيه ذلك نحو الاستجابة لتداعيات الجائحة في جلب احتياجات الحماية اللازمة وتأهيل المراكز الصحية ومراكز الحجر والتوعية المجتمعية.

 

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وتم الاتفاق على سرعة تحرك البرنامج في دعم السوق المحلي من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في صناعات مواد الحماية والاحتياجات الطبية وتنسيق اجراءات تأكيد ومراقبة الجودة مع وزارة الصحة العامة والسكان.

 

كما ناقشا سبل حشد الدعم الفني والمالي مع شركاء التنمية الآخرين لمواجهة الآثار السلبية التي ستترتب على الأمن الغذائي و القطاع الزراعي وقطاع النقل والموانئ وإدارة موارد المياه وحماية الوظائف وتعزيز دور المؤسسات المحلية والمشاركة المجتمعية والقطاع الخاص في التنفيذ.

 

واعرب وزير التخطيط عن أمله في اتخاذ الإجراءات والتدخل بشكل عاجل لتجنب العجز في الاحتياجات ومواجهة التداعيات المختلفة للجائحة.

 

من جهتها أكدت المسئولة الأممية التزام البرنامج بتقديم العون والمساعدات بشكل عاجل ومرن بالتنسيق مع الحكومة وجميع الأطراف المستفيدة وستبدأ التدخلات من خلال إعداد إطار اقتصادي واجتماعي متكامل ورؤية شاملة لمواجهة الآثار المترتبة على الجائحة

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