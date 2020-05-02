شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 950 سلة غذائية بمدينة المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم 950 سلة غذائية في مديريتي المكلا وبروم ميفع بمحافظة حضرموت.



يأتي ذلك ضمن تدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة العاجلة لمساعدة أبناء اليمن في ظل الظروف الراهنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 950 سلة غذائية بمدينة المكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.