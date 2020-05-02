شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشييع جنازة القاضي محمد علي صالح الناخبي بمسجد الحمزة بمدينة جعار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أقيمت الصلاة على القاضي محمد علي صالح,,وذلك في مسجد الحمزة بمدينة جعار عقب صلاة الفجر اليوم هذا السبت الموافق 9رمضان لمن يحب الأجر .

يذكر ان الفقيد سطر كثير من المواقف البطولية التي جسدها خلال مشوار حياته في مجال القضاء وتمكنه من اداء رسالته بإخلاص وتفان وتمتعه بالنزاهة والكفاءة في كافة الأعمال القضائية التي أوكلت إليه. Advertisements ويعبر الخليج 365 عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلاً الله تعالي ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

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