الهلال الإماراتي يسيّر ثاني قوافل الإغاثة لمدينة الشحر في حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سيّرت الهيئة ثاني قافلة إغاثية من «المير الرمضاني» لأهالي مديرية الشحر بمحافظة حضرموت.
تزامناً مع شهر رمضان المبارك بهدف التخفيف من معاناة أهالي المديرية وتحسين ظروفهم المعيشية. وتضمنت القافلة الإغاثية 2000 سلة غذائية تزن 85 طناً و600 كيلو من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، استهدفت 10 آلاف فرد من الأسر المحتاجة بمديرية الشحر في حضرموت.
وقال حميد راشد الشامسي، مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن تسيير هذه القافلة الإغاثية، يأتي في إطار توجيهات قيادة الدولة الرشيدة، بتوفير متطلبات شهر رمضان، وإيصالها إلى الأسر في منازلها، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات والحفاظ على سلامة اليمنيين.
وأكد الشامسي، حرص هيئة الهلال الأحمر على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية بشكل مستمر لتصل إلى المواطنين اليمنيين المحتاجين لها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
بدورهم، أعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة في شهر رمضان المبارك.
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