تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد مكتب وزارة الصحة في محافظة تعز، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة تعز.



وقال مدير عام مكتب الصحة في تعز الدكتور راجح المليكي، إنه تم نقل الحالة المصابة بوباء كورونا إلى مركز العزل بالمستشفى الجمهوري، وإنها تخضع للرعاية الصحية المتكاملة من قبل الطاقم الطبي، وفرق الاستجابة السريعة والترصد الوبائي.

Advertisements

وأشار إلى وجود تواصل ومتابعة بشكل مباشر ومستمر حول الحالة المصابة بكورونا وتطوراتها منذ البداية حتى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم، ومحافظ تعز نبيل شمسان، واللجنة العليا للطوارئ في الحكومة ولجنة الطوارئ في تعز.

من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم لجنة الطوارئ بمحافظة تعز الدكتور أحمد منصور، أنه جرى فحص الحالة المشتبه إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتبين أنها إيجابية .. لافتا إلى قيام فرق الترصد الوبائي والاستجابة السريعة بالنزول إلى الحارة التي ظهرت فيها الحالة المصابة، وحجر جميع المخالطين وأخذ عينات منهم لفحصها وحاليا تحت إشراف فرق الترصد الوبائي.