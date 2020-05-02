10 ملايين ريال مكافأة مقابل رأس قاتل جهاد الأصبحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

رصد الزعيم القبلي البارز في محافظة البيضاء، ياسر العواضي، مكافأة مالية مقابل رأس قيادي محلي لمليشيا الحوثي، تورط في قتل امرأة بمديرية "الطفة"، في جريمة هزت اليمن.



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وأعلن الشيخ ياسر العواضي، وهو الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، عن مكافأة مالية بقيمة 10 ملايين ريال مقابل رأس قاتل جهاد الأصبحي أو حمود شتان مشرف الجريمة.

وأكد العواضي، في تدوينة على حسابه في "تويتر"، أن الجريمة لن تمر، مضيفاً: "ومن سبقنا من أبناء البيضاء برأس ذي قتل بنت الاصبحي أو حمود شثان مشرف الجريمة فله مني عشرة ملايين ريال شرهته (مكافأته)".