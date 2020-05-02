الانتقالي: معالجة أضرار كارثة عدن ومواجهة كورونا ضرورة قصوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة، بالبيان الصادر عن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً على أهمية اتفاق الرياض، وضرورة احترام التسلسل الوارد فيه.



وشدد المجلس، في تصريح صحفي، على ضرورة احترام التسلسل في اتفاق الرياض خاصة ما يتعلق بتنفيذ الجانب السياسي والاقتصادي الذي عملت الشرعية على تعطيله كلياً.

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وأكد على ضرورة مراجعة المستجدات الطارئة بما يضمن السلام والاستقرار وتحقيق الأهداف المشتركة.

كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة أضرار السيول في العاصمة عدن، وكذلك مواجهة الفايروس المستجد كوفيد 19.

وقال المجلس الانتقالي، إن الاحتياجات الأساسية للمواطن الجنوبي من خدمات وحقوق أولوية لا يمكن تأجيلها ولا تسويفها، مطالباً باحترام تطلعات شعب الجنوب وحقهم في تقرير مصيرهم السياسي.