الجريري يتفقد إجراءات مجابهة كورونا بنقطة معسكر الحمراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

الخليج 365 - المكـلا

تفقد وكيل وزارة الصحة والسكان مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري، الإجراءات الاحترازية لمجابهة وباء كورونا التي اقرتها السلطات المحلية بالمحافظة بنقطة معسكر الحمراء المدخل العربي للمحافظة بعد تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا بمحافظة عدن .



وخلال الزيارة التفقدية قال الوكيل الجريري : إن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني والقرار الصادر عن اللجنة العليا للطوارئ ومكافحة وباء كورونا القاضي بإغلاق المنافذ الحدودية للمحافظة ابتداء من مساء يوم السبت 2/5/2020م مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للقادمين للمحافظة من جميع المنافذ في فترة ما قبل الإغلاق .

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وأوضح الوكيل الجريري أن الإجراءات التي سيتم العمل بها قبل الإغلاق للمنفذ الحدودي تتمثل في رصد الداخلين إلى المحافظة من المدخل الغربي مع القيام باجراء الفحص الاكلينيكي واخذ بيانات كاملة وفرز كل من تبدو عليه أعراض الالتهابات في الجهاز التنفسي أو ارتفاع في درجة الحرارة إضافة إلى قيام فرق الاستجابة السريعة وفريق الترصد الوبائي لزيارة القادمين للمحافظة في أماكن اقامتهم لمدة 14 يوم من تاريخ دخولهم المحافظة .

وتوجه الدكتور الجريري بشكره وتقديره للكادر الصحي من فريق الاستجابة والفرق الرديفة من أبناء مديرية بروم ميفع ومكتب الصحة بالمديرية على جهودهم المبذولة في المهام المناطة بهم ، معبرا عن تقديره وامتنانه لقيادة معسكر الحمراء وأفراد النقطة المرابطين لما يقدمونه من إسناد للفرق الصحية اثناء تأدية مهامهم بأكمل وجه.