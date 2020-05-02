السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بسيحوت تعزيان بوفاة الشيخ الزويدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

الخليج 365 - المهرة

نعت السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمديرية سيحوت بمحافظة المهرة، وفاة الشيخ محمد علي سعيد الكومدي الزويدي مدير عام مديرية سيحوت - رئيس المجلس المحلي - شيخ عام قبيلة الزويدي.



وأشار بيان النعي، إلى مناقب الفقيد الزويدي وخصاله الحميدة وتميزه بالإخلاص والتفاني في أداء واجبه خلال فترة توليه قيادة المديرية ، لأفتاً أنه برحيل الشيخ الزويدي فقدت المحافظة أحد أبرز شيوخها ورموزها الوطنية والقبلية.

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وأضاف البيان، أن سيرة الفقيد كانت مليئة بالأعمال الإجتماعية والوطنية داخل مديرية سيحوت ، مشيداً بالدور البارز للفقيد في خدمة الوطن وجهوده في أعمال الخير وحل كثير القضايا والمشاكل وإصلاح ذات البين.

وعبّر البيان، عن خالص تعازي السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمديرية سيحوت لكافة أبناء وأسرة الفقيد ومواطني مديرية سيحوت بشكل عام بهذا المصاب الجلل سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون