شكرا لقراءة خبر عن وفاة عروس بعد ثلاثة أيام من حفل الزفاف والسبب صادم ولا يخطر على بال .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - وفاة عروس بعد ثلاثة أيام من حفل الزفاف والسبب صادم ولا يخطر على بال .. شاهد

حذرت دول العالم كله من التجمعات لأنها بيئة خصبة جدا لإنتشار فيروس كورونا المسجد، وتقرر وقف كل الصلوات في المساجد وتقليل العمالة في المصانع والشركات، وحتى حفلات الزفاف تم منعها، إلا أنه رغم كل الاحتياطات التي فرضتها الدول قرر البعض تحدي الدولة وإقامة حفلات الزفاف. 32186512 وفقا لما ورد في صحيفة "ميرو" البريطانية، ونقلته "صدى البلد"، أقام زوجان حفل زفافهما في منزل أحد أقاربهم الذي يطل على البحر منذ قرابة أسبوع، وقرر الأهل أن يضربوا بتعليمات الحكومة عرض الحائط . Advertisements وأقامت العائلة حفل الزفاف بحضور حوالي 50 شخصا من المقربين من الزوجين بالإضافة إلى عدد قليل للغاية من الأصدقاء اقتصر على صديقتين للعروس و صديق العريس، حسب ما قال والد العريس. انتهي اليوم بسلام تام وغادر العروسان إلى منزلهم بهدوء، إلا أن العروس استيقظت فجر اليوم الثالث تشكو من صداع شديد وسعال مستمر، ولم تتمكن من السيطرة عليه بأي مسكن. وظلت العروس تسعل لمدة ساعة متواصلة حتى شعرت بضيق تنفس حاد، فقام الزوج بطلب الإسعاف على الفور لأنهما تأكدا أنها كورونا بعد ظهور تلك الأعراض، ولم تتمكن العروس من التقاط أنفاسها وتوفيت بين ذراعي زوجها قبل حضور المسعفين. 32186512 32186512

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