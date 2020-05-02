بالفيديو.. طيران العدوان السعودي يرتكب ابشع جريمة في رمضان المبارك

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء

استهدف طيران العدوان السعودي فجر اليوم السبت، بعدة غارات مركز وساحة جمرك عفار بمحافظة البيضاء.

ويعد المركز بمثابة المنفذ الرئيس لتدفق الغذاء والدواء إلى المحافظات المحافظات الشمالية لاسيما بعد إغلاق وحصار العدوان لميناء الحديدة.

وأفادت مصادر محلية في المحافظة أن غارات العدوان على جمرك عفار، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى وإحتراق عدد من الشاحنات المحملة بالغذاء والبضائع.

ويأتي هذا الإستهداف لطيران العدوان لمركز وساحة جمارك منفذ عفار في البيضاء بالتزامن مع إعلان تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظتي عدن وتعز وسط مخاوف من مخاطر تفشي الفيروس في اليمن.

وأكدت مصادر لموقع الإقتصاد نيوز، أنه كان يتواجد في المنفذ المستهدف فريق من وزارة الصحة اليمنية ينفذ الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء لمواجهة وباء كورونا ومنع تسللة إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرتها والبالغ عدد سكانها أكثر من 21 مليون نسمة.

ووفقا للمصادر، فإنه كان يتواجد في المكان المستهدف مدنيين إلى جانب الفريق الصحي المعني بإجراءات كورونا، بعد أن أقتصرت الإجراءات الإحترازية في المنفذ على الفحص الحراري والسماح بمرور المسافرين القادمين من محافظات مأرب وشبوة وحضرموت والمهرة إلى العاصمة صنعاء.

ويرى مراقبون أن أهداف العدوان السعودي من وراء القصف الذي شنه طيرانه على منفذ جمارك عفار بمحافظة البيضاء، هي محاولة جديدة لتصدير وإدخال فيروس كورونا إلى المحافظات الشمالية الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى.

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مشاهد أولية من احتراق شاحنات بجمرك عفار إثر استهدافه بغارات طيران العدوان

من جانبها اكدت مصلحة الجمارك في بيان صادر عنها أنها لم تتمكن من معرفة عدد القتلى والجرحى بسبب استمرار تحليق الطيران المعادي.

وأكدت أن موقع ساحة الجمرك المستهدف تم إبلاغ الأمم المتحدة بإحداثياته عند بدء العمل به في منطقة السوادية بمحافظة البيضاء في شهر نوفمبر 2019م وهو المنفذ الرئيس لتدفق الغذاء والدواء لاسيما بعد إغلاق وحصار العدو لميناء الحديدة.

وأشارت إلى أن المركز تتواجد فيه مئات الشاحنات المحملة بالغذاء وهذا الاستهداف هو استهداف للشعب اليمني ومحاصرته في الغذاء والدواء لاسيما في ظل مخاطر تفشي وباء كورونا.

كما أكدت مصلحة الجمارك أن هذا الاستهداف ليس الأول للمواقع المدنية فقد سبق للعدوان قصف مركز ميتم الجمركي أكثر من مرة ومكتب جمارك ورقابة ذمار الجمركي وهذا الاستهداف هو الأعنف وأدى إلى الحاق أضرار بشرية ومادية كبيرة.

وحملت مصلحة الجمارك دول العدوان والأمم المتحدة المسئولية الكاملة .. داعية الغرف التجارية للتحرك والمنظمات الدولية لحماية الأعيان المدنية والمواطنين من جرائم دول العدوان.