شكرا لمتابعة خبر عن وكيل أول محافظة تعز يقدم استقالته من رئاسة لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم الدكتور عبدالقوي المخلافي وكيل أول محافظة تعز استقالته امس الجمعة من رئاسة لجنة الطوارئ بالمحافظة.

وأوضح المخلافي أن المرحلة الحالية تتطلب وجود محافظ المحافظة نبيل شمسان على رأس لجنة الطوارئ.

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وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في تعز.

وقال المخلافي إن تفشي الوباء في محافظة عدن وتعز أمر يتطلب وجود الرجل الأول في المحافظة على رأس لجنة الطوارئ.

وأشار وكيل المحافظة إلى أن لجنة الطوارئ أجمعت في آخر لقاء لها على تولي المحافظ نبيل شمسان رئاسة لجنة الطوارئ أسوة ببقية المحافظات.

وأكد المخلافي أن الاستقالة تأتي إيماناً منه بأن المهمة تستدعي أن يكون الرجل الأول في المحافظة رئيساً للّجنة لأهمية القضية وبهدف حشد الإمكانات المركزية، مشيراً إلى أن المحافظ يمتلك شبكة علاقات متينة في الحكومة والتحالف والمنظمات تتيح له خدمة المحافظة بشكل أفضل.

وأشار المخلافي إلى أنه لن يبتعد عن اللجنة، متعهداً بمواصلة العمل والقيام بأي دور يسند له من قبل المحافظ نبيل شمسان.

وكانت منظمات دولية قد حذرت من خطورة تفشي وباء كورونا في اليمن، سيما مع تدهور الوضع الصحي في مختلف المحافظات جراء الحرب التي تسبب به جماعةالحوثي.