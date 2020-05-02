شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية : توجه بتفعيل لجنة الطوارئ لمواجهة المنخفض المداري .. والأرصاد يحذر عدد من المحافظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت الحكومة الشرعية، الجمعة، السلطات المحلية في عدد من المحافظات بتفعيل لجان الطوارئ لمواجهة المنخفض المداري والأمطار الغريزة التي من المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك، في بيان لوزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، ونقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ).

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ودعا "فتح"، السلطات المحلية في المحافظات الوسطى والغربية الى تفعيل دور لجان الطوارئ والإنقاذ والتأهب وأخذ الاحتياطات اللازمة، تحسباً لأي طوارئ ناتجة عن المنخفض المداري وما قد يصاحبها من فيضانات وسيول.

وأهاب بالمنظمات المحلية والدولية العاملة في هذه المحافظات الاستعداد التام لمساندة جهود السلطات المحلية وتجهيز كميات كافية من المساعدات الغذائية والايوائية والصحية وتقديمها للمتضررين.

وشدد على أخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة في تلافي أي أضرار وتجنب أي قصور، في تنفيذ المهام الموكلة لعمل السلطات المحلية ولجان الطوارئ.

ونوه، إلى ضرورة التنسيق المستمر بين كافة مكاتب السلطات المحلية المختصة ورفع تقارير عاجلة إلى الحكومة أولا بأول، لعمل الحلول اللازمة.

وأكد "فتح" حرص الحكومة على سلامة المواطنين وتلافي أي أضرار ناتجه عن امتداد تأثيرات المنخفض المداري.

من جانبها حذرت الهيئة العامة للطيران والارصاد المدني بالعاصمة المؤقتة عدن من حالة عدم استقرار بالجو ولمدة خمسة ايام، متوقعة ان تهطل امطار متفاوتة الشدة خلال الايام الخمسة القادمة على محافظات عدة بجنوب اليمن.

وقالت الهيئة وفقا لنشرة تحذيرية لها انها تتوقع ان تبدا حالة عدم الاستقرار وهطول الامطار يوم السبت وستبدا من المحافظات الشرقية كالمهرة وحضرموت لتستمر بعدها صوب المحافظات الجنوبية الغربية لتشمل شبوة وابين وعدن ولحج وباب المندب.

كما توقعت ان تكون الامطار في عدن متوسطة الى خفيفة، فيما ستكون غزيرة في بقية المحافظات.

واضافت ان هذه الحالة ستشمل ايضا عددا من المحافظات الشمالية ومنها الصحراوية مثل مأرب والجوف.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة، تضرر أكثر من 148 ألف شخص في اليمن، يشكلون 21 ألف أسرة، جراء سيول ضربت 13 محافظة خلال الأسبوعين الماضيين.

وضربت سيول عدة محافظات يمنية قبل أسابيع، ما أدى إلى وفاة وإصابة عشرات الأشخاص، وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، وسط تخوفات أممية من انتشار الأمراض في البلاد كالكوليرا والملاريا.