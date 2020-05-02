شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون يقتحمون مسجدا ويقتلون امامه امام المصلين في مدينة ذمار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت 3 أطقم حوثية امس الجمعة مسجداً في قرية مكعد الأمحال "حمير" بمديرية عتمة، غربي مدينة ذمار، وقاموا بقتل إمام وخطيب المسجد شوقي جابر محمد رفعان أمام المصلين.

وقال أهالي من أبناء القرية إن عشرات المسلحين الحوثيين اقتحموا المسجد وقت صلاة الجمعة وكانوا يطلقون الرصاص بشكل عشوائي حتى وصلوا الى إمام وخطيب المسجد وفتحوا نيرانهم مباشرة على جسده.

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وأضاف الأهالي إن الحوثيين أخذوا جثة الخطيب ونقلوها إلى ثلاجة مستشفى ذمار العام ورفضوا تسليمها رغم تدخل بعض وجهاء وأعيان المنطقة.

وبحسب الأهالي فإن الحوثيون ارتكبوا هذه الجريمة على خلفية عدم امتناعه عن إقامة صلاة التراويح، ونشاطه الاجتماعي الذي كان يقوم به لا سيما توزيع بعض المساعدات الغذائية على الأسر الفقيرة في المنطقة، من التبرعات التي يجمعها من التجار وأهل الخير.

وكانت جماعة الحوثي اقتحمت قبل يومين مسجد ومركز الخير في "الثلوث" مركز مديرية عتمة واعتقلت إمام وخطيب المسجد الشيخ بشير علي البحري ونقلتة الى جهة مجهولة.