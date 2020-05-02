شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..هاني بن بريك يباغت الجميع ويرفض قرار المجلس التراجع عن الانفصال ويقدم استقالته رسميا ويعلن اعتزاله العمل السياسي...شاهد ردة فعل عيدروس الزبيدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..هاني بن بريك يباغت الجميع ويرفض قرار المجلس التراجع عن الانفصال ويقدم استقالته رسميا ويعلن اعتزاله العمل السياسي...شاهد ردة فعل عيدروس الزبيدي

2020/05/02 الساعة 05:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..هاني بن بريك يباغت الجميع ويرفض قرار المجلس التراجع عن الانفصال ويقدم استقالته رسميا ويعلن اعتزاله العمل السياسي...شاهد ردة فعل عيدروس الزبيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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