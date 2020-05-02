ذمار: مليشيات الحوثي تقتل خطيب مسجد أمام المصلين أثناء صلاة الجمعة في "عتمة"

قتلت ميلشيات الحوثي الانقلابية أمس الجمعة إمام وخطيب مسجد في قرية مكعد الأمحال "حمير" بمديرية عتمة غربي مدينة ذمار أمام المصلين بعد أن اقتحمت المسجد بثلاثة اطقم وعشرات من المسلحين.



وقالت مصادر محلية "ان الحوثيون قاموا بقتل الخطيب "شوقي جابر محمد رفعان" أمام المصلين، بعد أن اقتحموا المسجد وقت صلاة الجمعة".



وأفادت المصادر "أن الحوثيون وأطلقوا الرصاص على المصلين بشكل عشوائي، حتى وصلوا الى إمام وخطيب المسجد وفتحوا نيرانهم مباشرة على جسده داخل المسجد، ومن ثم قاموا باختطافه والرصاص بجسده ثم انهوا حياته في الطريق".



وذكرت المصادر "أن المسلحين الحوثيين بعد تصفية الإمام رفعان في الطريق اختطفوا جثته ونقلوها الى ثلاجة مستشفى ذمار العام ورفضوا تسليمها، رغم تدخل بعض اعيان ووجهاء المنطقة".



وأوضحت المصادر "أن مليشيات الحوثي اقتحمت المسجد وقتلت الإمام رفعان على خلفية امتناعه من اداء صلاة التراويح، وتوزيع بعض المساعدات الغذائية على الأسر الفقيرة في المنطقة، من التبرعات التي يجمعها من التجار وأهل الخير".



وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد اقتحمت قبل يومين مسجد ومركز الخير في الثلوث مركز مديرية عتمة واعتقلت إمام وخطيب المسجد الشيخ: بشير علي البحري ونقلته الى جهة مجهولة.



ومنذ سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية على محافظة ذمار مطلع العام 2014م فجرت واقتحمت عشرات المساجد ودور القرآن الكريم وقتلت واعتقلت أئمتها وخطبائها، والقليل منهم الذين أفلتوا من تنكيل الحوثيين، لكن عائلاتهم وأقاربهم لم يسلموا من المصير ذاته، حيث جرى اعتقال وتعذيب المئات من أهاليهم.