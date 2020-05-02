البخبتي يعلن انضمام مقاتلين من أفراد قوات الشرعية إلى الحوثيين (صورة الافراد)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن القيادي الحوثي البارز المتحدث الرسمي باسم ما يسمى لجنة المصالحة الوطنية التابعة للحوثيين محمد البخيتي انضمام 9 مقاتلين من أفراد قوات الشرعية إلى جماعته ووصولهم إلى صنعاء والتقط معهم البخيتي صور في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء. وأشار البخيتي إلى أن 8 من العائدين هم من المقاتلين والقيادات في صفوف الجيش الوطني والشرعية في الجبهات الحدودية، فيما التاسع هو النقيب مجاهد حميد الشريفي من مأرب وكان يشغل منصب مدير فرع ما يسمى بالهيئة العامة لأسر شهداء ذمار. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد" شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو" الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات Advertisements بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠ هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

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