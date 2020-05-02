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الرياض - رنا عبدالله - عاجل: اصطدامات بحرية بين سفن حربية ومدمرات أمريكية في الخليج وسقوط عشرات القتلى.. والحرس الثوري يدعو القوات الأمريكية إلى المغادرة فورا

اصطدامات بحرية بين سفن حربية في الخليج أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أنه “لا مكان للأجانب في المنطقة، داعيا إياهم لمغادرتها.98738266 وقال تنكسيري، في تصريحات بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي: “لقد وجهنا رسالة الصداقة والسلام إلى الدول الجارة المسلمة دوما وبإمكاننا إرساء الأمن في الخليج الفارسي في ظل التعاون معا”، وذلك حسب وكالة “فارس” الإيرانية. Advertisements وأعرب عن أسفه لموافقة بعض قادة دول الجوار على وجود الأجانب في المنطقة، مؤكدا أن “وجود الأجانب في المنطقة أدى إلى زعزعة الاستقرار فيها، ومنها وقوع عدة اصطدامات بحرية من ضمنها مدمرة أمريكية مع ناقلة نفط يابانية وغواصة أمريكية مع ناقلة نفط وإطلاق النار من مدمرة أمريكية نحو زورق سياحي إماراتي أدى إلى مصرع عدد من الأفراد”. اصطدامات بين سفن حربية في الخليج وأوضح أنه “لو وقع حادث ما لهذه السفن الحربية الأجنبية التي تستخدم الوقود النووي، فإن ذلك سيؤدي إلى تدمير البيئة البحرية في الخليج الفارسي لفترة 11 عاما”. وتابع قائد بحرية الحرس الثوري، أن “تواجد الأمريكيين غير المشروع في المنطقة يمكن أن يعرض أمننا للخطر، وبطبيعة الحال فأننا لا نسمح لأي سفينة حربية أجنبية بالتواجد في مياهنا الإقليمية”، مؤكدا “لا مكان للأجانب في منطقتنا ويجب عليهم مغادرتها”. وكانت القوات المسلحة الإيرانية وجهت تهديدا حادا إلى الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، مؤكدة أنها “ستتلقى صفعة أقوى من ذي قبل في حال اعتدت على المياه الإيرانية ومصالح شعبنا في مياه الخليج”. 98738266 98738266

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