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الرياض - رنا عبدالله - فنانة شهيرة تفاجئ الجميع و تعبر عن صدمتها : “حطوا صورتي في الكعبة وأنا مسيحية” .. شاهد (فيديو)

كشفت الممثلة المصرية، عايدة رياض عن أغرب شائعة تعرضت لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

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وقالت في مقابلة تليفزيونية مع قناة “الحدث اليوم” إنها لا تمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ترفض محاولات البعض إقناعها بإنشاء حساب.

وردًا على محاورها، لفتت إلى أن هناك ما هو أكثر من شائعة الوفاة التي اعتادت عليها.

وقصت تفاصيل ما وصفته بأنه أغرب موقف حدث قبل أيام، قاللة إنها وجدت صورة منتشرة لشخص يضع صورتها من مشهد من عمل لها على هاتفه، ويقف بجوار الكعبة وكأنه قام بأداء عمرة لها.

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وعلقت: “في حد حاطط صورتي على الموبايل وقال بيعملي عمرة، أنا مسيحية أولاً، لا وكمان المفروض أنا ردت عليه على فيسبوك وبشكره”.

وأشارت إلى أنها لم تفهم هذا الأمر، ثم بعد ذلك فوجئت أن أحد المواقع كتب عنها بطريقة مستفزة، معربة عن اعتقادها بأن أن هناك من يقصد فعل هذا عمدًا.

يذكر أن “عايدة” بدأت حياتها الفنية كراقصة في الفرقة القومية للفنون الشعبية وعمرها 15 عامًا، تزوجت من المطرب محرم فؤاد وانفصلا في أواخر الثمانينات القرن العشرين واستمر زواجها أربع سنوات. كما تزوجت من الممثل أحمد بدير. وكانت أختها متزوجة من المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة القدم، حسن شحاتة.

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