شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة للشعب اليمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلنت منظمة الصحة العالمية في تحديثها اليومي ان اليمن سجلت 7 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد ، منها حالتين وفاة ، وحالة تماثلت للشفاء ، واربع حالات تخضع للعلاج.

وقالت المنظمة انها وفرت 520 سريرا طبي و208 جهاز تنفس اصكناعي لوحدات العناية المركزة في اليمن .

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واعلنت المنظمة انها ستقدم خلال الأيام القادمة 1000 سرير اضافي و400 جهاز تنفس اصطناعي سيتم توزيعها على مختلف المحافظات اليمنية.

وكانت لجنة الطوارئ في اليمن قد اعلنت امس الجمعة تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا وهي الاولى في مدينة تعز ذات الكثافة السكانية العالية .

وارتفعت مناشدات الاطباء والناشطين للمنظمات الدولية بضرورة التدخل السريع في اليمن قبل تفشي فيروس كورونا بشكل كبير وفقدان السيطرة عليه.

وتعاني اليمن من تدهور كبير في المنظومة الصحية جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ اكثر من خمس سنوات .