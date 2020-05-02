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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الرئيس "هادي" يحسم الامر ويصدر قرار عسكري" للجيش"

قالت مصادر عسكرية في مدينة شقرة الساحلية بمحافظة ابين ان القيادة العسكرية تلقت اوامر من الرئيس عبدربه منصور هادي بعدم القيام باي تحركات عسكرية لقوات الشرعية المتواجدة في شقرة وابقاء القوات في مواقعها .

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عاجل.. الرئيس "هادي" يحسم الامر ويصدر قرار عسكري" للجيش"

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وكانت قد افادت انباء ان قيادة القوات المرابطة في شقرة امرت قواتها بالاستعداد القتالي , بعد اعلان المجلس الانتقالي الانفصال بالحكم الذاتي.

هذا واعتبر وزير الخارجية محمد الحضرمي اعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما اسماه إدارة الجنوب ما هو الا استمرار للتمرد المسلح في اغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض. .

وكان قد أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم السبت , الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 ابريل 2020م وتباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس"