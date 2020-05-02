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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. تعميم هام وعاجل من وزارة الصحة في صنعاء

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وردنا الان.. تعميم هام وعاجل من وزارة الصحة في صنعاء

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هل تذكرون رجل الاستخبارات الإماراتية الذي اقسم بالله ان يجعل الجنوب دولة مستقلة ..شاهد ماحدث له اليوم وجعله يندم ويدرك ان صل الجنوب من سابع المستحيلاتtyle="text-align: justify;">أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء أنها ستستقبل جميع حالات الإلتهاب الرئوي الحاد في مستشفيين إثنيين في العاصمة صنعاء وهما (الكويت وزايد) وفي المستشفيات المحددة سلفا في بقية المحافظات.

وأوضحت في تعميم صادر عنها أنه وبعد اجراء الفحوصات يتم إعطاء المريض كرت تحويل وسيتم استقباله في أي مستشفى آخر (حكومي أوخاص).

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمستشفيات الإلتزام بهذه الإجراءات الإحترازية لما فيها مصلحة الجميع.