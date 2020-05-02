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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. انفجار الوضع عسكريا في سقطرى بالدبابات والأسلحة الثقيلة للسيطرة علي عاصمة المحافظة والشرعية ترد والقوات السعودية تتدخل

أكد مصدر عسكري لمأرب برس أن القوات الحكومة اليمنية في ‎ سقطرى افشلت هجوماً كبيراًً لقوات الانتقالي المدعومة من ‎#الإمارات كان يهدف لإسقاط عاصمة المحافظة.

جاء هذا بعد دفع المجلس الانتقالي خلال الأيام الماضية بمجاميع مسلحة من المرتزقة الي جزيرة سقطرى، بهدف السيطرة عليها عسكريا.

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حيث اندلعت، فجر الجمعة، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في أرخبيل سقطرى، بعد محاولة قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً اقتحام عاصمة الأرخبيل.

وقالت مصادر عسكرية إنّ مرتزقة المجلس الإنتقالي قامت ،بنهب مخازن اللواء الأول مشاة بحري، وحاولت اقتحام المدخل الغربي لمدينة حديبو من اتجاه منطقة قاضب. وأشار المصدر إلى أن قوات "الانتقالي" قصفت مدينة حديبو بالدبابات والمدفعية الثقيلة، وسمع دوي انفجارات غير مسبوقة في الجزيرة المسالمة التي لم تشهد معارك منذ سنوات طويلة.

وكانت قيادة "المجلس الانتقالي" قد توعّدت باقتحام عاصمة سقطرى،

كما حذرت القوات السعودية المرابطة هناك من اتخاذ إجراءات حازمة إذا لم تتحمل مسؤولياتها.

الي ذلك قال محافط محافظة سقطرى ان القوات السعودية المتواجده في الجزيرة ابلغته بأنها ستوقف التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي .