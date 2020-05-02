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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن: مسؤول في صنعاء يكشف ما حدث قبل ساعات بشأن كورونا ويدعو المواطنين لهذا الأمر وأن عواقب أي تقصير ستكون وخيمة

دشن صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صنعاء وفرع الهيئة العامة لحماية البيئة يوم الجمعة، حملة رش في عدد من المناطق بمديرية سنحان. وأوضح نائب رئيس اللجنة الفنية للوقاية من فيروس كورونا وكيل أول المحافظة حميد عاصم أن الحملة تهدف على مدى 10 أيام رش منطقة ضبوة بسنحان والمناطق المجاورة لها. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل.. الرئيس "هادي" يحسم الامر ويصدر قرار عسكري" للجيش" وردنا الان.. تعميم هام وعاجل من وزارة الصحة في صنعاء مذيعة الجزيرة “علا الفارس” تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط و”شمس الكويتية” تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة ورد للتو.. انفجار الوضع عسكريا في سقطرى بالدبابات والأسلحة الثقيلة للسيطرة علي عاصمة المحافظة والشرعية ترد والقوات السعودية تتدخل دقت ساعة الصفر.. محمد بن سلمان يعلن الحرب على “أردوغان” ويتوعد بنقل المعركة إلى داخل تركيا وبدء استعدادات كبيرة (تفاصيل طارئة الآن) ورد الآن: مسؤول في صنعاء يكشف ما حدث قبل ساعات بشأن كورونا ويدعو المواطنين لهذا الأمر وأن عواقب أي تقصير ستكون وخيمة عاجل..اول تعليق رسمي من الحوثيين على قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بالتراجع عن الانفصال وتطبيق اتفاقية الرياض Advertisements عاجل:الشرعية تحقق انتصار ساحق..والانتقالي يصعق ابناء الجنوب ويصدر بيان رسمي بالتراجع عن الانفصال ويؤكد ان تطبيق اتفاقية الرياض هو في صالح الجميع عاجل: مرعب الانتقالي والامارات يتدخل على الخط مباشرة..ومحافظ سقطرى يقلب الامور راسا على عقب ويكشف الحقيقة التي صعقت الزبيدي واربكت كل حساباته عاجل وهااام..قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتعلن رسميا هذا البيان العاجل الموجه لأبناء المحافظات الشمالية فقط ( نص البيان ) عاجل وفي غاية الخطورة..اقوى جهة يمنية رسمية تلغي شرعية الرئيس هادي وتقيله من منصب رئيس الجمهورية وتطيح برئيس الوزراء معين عبد الملك من منصبه عاجل: طارق عفاش يصاب بالخوف والهلع، ويطلق صيحة استغاثة عاجلة..والامور تنقلب راسا على عقب في الساحل الغربي بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الحطير عاجل..قطر تخرج عن صمتها وتباغت الشرعية والتحالف بتعليق رسمي بعد ظهور فيروس كورونا القاتل في اليمن وتصدر بيان عاجل ( نص البيان القطري ) هل تذكرون رجل الاستخبارات الإماراتية الذي اقسم بالله ان يجعل الجنوب دولة مستقلة ..شاهد ماحدث له اليوم وجعله يندم ويدرك ان صل الجنوب من سابع المستحيلات وأكد حرص قيادة المحافظة على تنفيذ حملات الرش الاحترازية في كافة مديريات الطوق.. لافتا إلى ضرورة تعاون المواطنين مع الإجراءات التي يتم تنفيذها للوقاية من الفيروس. وأشار إلى أن اللجنة الفنية للوقاية من فيروس كورونا، اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية.. لافتا إلى أن عواقب أي تقصير في مواجهة الفيروس ستكون وخيمة. وشدد الوكيل عاصم، على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بما يكفل تعزيز الإجراءات الاحترازية. فيما أوضح المدير التنفيذي لصندوق النظافة مبخوت محمد أن حملة الرش التي يرافقها حملة نظافة تنفذها أربع فرق من الصندوق وثلاث فرق من حماية البيئة. بدوره أشار مدير فرع الهيئة العامة لحماية البيئة دارس النعيمي إلى أن الحملة تشمل الرش الرذاذي للشوارع والأحياء والمنازل والمحال التجارية بالمنطقة. حضر التدشين نائب المدير التنفيذي لصندوق النظافة صدام قيران ومدير التوعية البيئية بصندوق النظافة صادق الجاملي.

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