تعز: لجنة الطوارئ تعلن حَجْر جميع المخالطين للمصاب بفيروس "كورونا"

أعلنت لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) حَجْر جميع المخالطين للحالة المصابة بالفيروس.

وقال الناطق باسم لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا في محافظة تعز الدكتور أحمد منصور، مساء الجمعة، إن فرق الاستجابة السريعة والترصد الوبائي قامت حَجْر جميع المخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا وأخذت عينات منهم لفحصها.

وأضاف في بيان مقتضب حصل "يمن شباب نت" نسخة منه، أنه "تم فحص الحالة المشتبهة بإصابتها بفيروس كوفيد 19 وتبين أنها إيجابية".

وأشار منصور إلى أن جميع التفاصيل عن الحالة المصابة والمخالطين لها سوف يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي عبر الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدى في وقت لاحق.

ومساء الجمعة، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن في العقد الرابع من العمر في محافظة تعز.

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ونقل البيان، عن مدير عام مكتب الصحة بمحافظة تعز راجح المليكي، قوله إن الحالة المصابة بوباء كورونا تتواجد حاليا بمركز العزل بالمستشفى الجمهوري وتخضع للرعاية المتكاملة من قبل الطاقم الطبي، وفرق الاستجابة السريعة والترصد الوبائي.

وأشار المليكي إلى وجود تواصل مستمر بين لجنة الطوارئ بالمحافظة واللجنة العليا في الحكومة لمتابعة تطورات الحالة المصابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعد تعز ثالث محافظة يعلن عن تسجيل فيها إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بعد محافظتي عدن وحضرموت.

وتزايدت المخاوف مع ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في تعز، خصوصًا وأن المحافظة تعيش وضعًا صحيًا هشًا نتيجة الحرب الدائرة بين الحكومة الشرعية والحوثيين منذ أكثر من خمسة أعوام.

