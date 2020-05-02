لجنة الطوارائ تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة تعز

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مساء اليوم الجمعة، تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا هي الأولى في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال اللجنة – في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" - أن الحالة المسجلة لمواطن في العقد الرابع من العمر، وتتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة.



وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض".

وقال مصدر طبي لـ "يمن شباب نت" أن المصاب بفيروس كورونا قادم من محافظة عدن.





والأربعاء الماضي تم اعلان تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).



ويأتي بدء تسجيل حالات الإصابة عقب الأمم المتحدة عن احتمالية تفشي فيروس كورونا في اليمن دون اكتشافه، ودعت السلطات إلى إطلاع الناس بما يجري.



وفي العاشر من شهر ابريل الجاري تم الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في اليمن في مدينة الشحر بحضرموت، شرقي اليمن، ويوم الاثنين الماضي، أعلنت السلطات الصحية عن شفاء الحالة الوحيدة.