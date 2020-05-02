المجلس الانتقالي الجنوبي يرحب ببيان التحالف العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

الخليج 365- متابعات

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الجمعة، بالبيان الصادر من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مؤكدا على أهمية اتفاق الرياض، وضرورة احترام التسلسل الوارد فيه، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الجانب السياسي والاقتصادي.

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وقال المجلس إن الشرعية عملت على تعطيل الجانب السياسي والاقتصادي من اتفاق الرياض كليا، داعيا إلى ضرورة مراجعة المستجدات الطارئة بما يضمن السلام والاستقرار وتحقيق الاهداف المشتركة.

التحالف العربي يدعو لعودة الأوضاع في عدن لسابق وضعها وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي على الضرورة القصوى لتكثيف الجهود لمعالجة أضرار السيول في العاصمة عدن، وكذلك مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى ضرورة احترام تطلعات شعب الجنوب وحقهم في تقرير مصيرهم السياسي، وإلى "الاحتياجات الأساسية للمواطن الجنوبي من خدمات وحقوق لما لهذه الملفات من أولوية قصوى، لا يمكن تأجيلها ولا تسويفها".