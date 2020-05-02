شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام طائرتين في قطر ( تفاصيل أكثر ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الجمعة، عن تفاصيل اصطدام إحدى طائراتها، مشيرة إلى أن سوء الأحوال الجوية كان السبب.

وقالت الخطوط القطرية، إن الأحوال الجوية الصعبة التي مرت بها قطر، الخميس الماضي، تسببت في تحرك طائرة من طراز 800-787، والمتوقفة لفترة وجيزة من مكانها، لتلامس طائرة من طراز 900-A350، نتيجة عواصف ورياح شديدة تصل سرعتها إلى 70 عقدة.

وأكدت الخطوط الجوية أنه لم يكن هناك أي مسافرين أو طاقم ضيافة على متن الطائرة في ذلك الوقت، مشيرة إلى أن الطائرة قد تعرضت لأضرار بسيطة.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف الطائرة بشكل آمن بحسب تعليمات صيانة الطائرات، بينما تم تعليق العمليات في المطار مؤقتا بسبب سرعة الرياح العالية.