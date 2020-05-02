شكرا لمتابعة خبر عن اخيرآ : الميسري يخرج عن صمته ويحسم موقف الشرعية عن ما يحدث في محافظة سقطرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد أحمد الميسري على الثبات والتصدي لمليشيا الانتقالي في جزيرة سقوطرى وتثبيت الأمن والاستقرار منوها على تجاوز مثل هذه الظروف التي خلفتها المليشيات وضرورة وحدة الصف والتلاحم للوصول إلى اليمن الاتحادي المنشود بدعم وإسناد من الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. ووقف وزير الداخلية خلال اتصال اجراه مساء امس الجمعة بمحافظ سقطرى رمزي محروس أمام تطورات الأوضاع التي تشهدها سقطرى جراء التمرد الذي تنفذه بعض العناصر الخارجة عن القانون بالجزيرة واستمع الى شرح مفصل عن الإجراءات الأمنية والعسكرية التي أتخذتها السلطة المحلية في سقطرى والتداعيات التي سببها هذا التمرد على أمن واستقرار الجزيرة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد" شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو" الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! Advertisements الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠ هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) من جانبه عبر المحافظ محروس عن سروره بهذا الاتصال الذي يجسد حرص ومتابعة معاليه الحثيثة لمختلف التطورات والأوضاع في أرجاء الوطن ومنها محافظة سقطرى مؤكدا العمل كجنوداً مخلصين للوطن ولقيادته الرشيدة والانتصار لإرادة شعبنا ودحر مشاريع التمرد والظلام.ول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخيرآ : الميسري يخرج عن صمته ويحسم موقف الشرعية عن ما يحدث في محافظة سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.