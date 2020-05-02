شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : الاعلامي اليمني الساخر محمد الربع .. مشاريع الامارات الجبارة تنسف في اقل من نصف ساعة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حلقة الجمعة من برنامج رئيس الفصل ، استعرض مقدم البرنامج الاعلامي اليمني الساخر محمد الربع ، مشاريع دولة الامارات في اليمن التي يصورها اعلامها بانها جبارة ، فيما الحقيقة تقول انها لاشي.

وتناول الربع باسلوب ساخر نماذج من مشاريع الامارات في محافظات الجنوب ابرزها العاصمة عدن ، واطماع ابوظبي في اليمن ، مقابل مشاريع بسيطة جدا.

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وتبدو عدن في وضع لا تحسد عليه في ظل سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي المتحكمة بها دولة الامارات.

وتطرق الربع الى الحالة التي وصلت اليها عدن ومحافظات اخرى محررة ، ومزاعم الامارات ومليشياتها عن اقامة مشاريع عملاقة.

وكشفت الحلقة -شاهدها محرر مأرب برس- التي لم تتجاوز نصف ساعة، حقيقة مشاريع الامارات باليمن ،والتي ظلت تتغنى بها طيلة السنوات الماضية.