شيخ قبلي بارز : يفاجئ الجميع ويحشد القبائل بالآلاف إلى محافظة مارب ويعلن بدء معركة مصيرية لصالح هذا الطرف

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عدن - ياسمين التهامي - حشد الشيخ منصور علي الحنق الآلاف من ابناء القبائل بمحافظة صنعاء إلى محافظة مارب بهدف الدخول في معركة فاصلة بجانب قوات الجيش الوطني ضد الحوثيين والقضاء عليهم. حيث احتشد الآلاف لتدشين مطارح المحافظة والانضمام للمعركة وتقديم كافة أنواع الدعم الشعبي، و أعلن المحتشدين جاهزيتهم العالية واستعدادهم للتوجه إلى جبهات القتال، والمشاركة مع قوات الجيش الوطني في قتال الحوثي وفقاً لما أورده يمن برس. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: حرب كبرى تشتعل “ والتصريحات” تندلع بين الفنانين حسن البلام وطارق العلي بسبب “لقاء تليفزيوني”.. وتويتر “يشتعل” ! "شاهد" شاهد : فوز العتيبي الكثيرون ينتظرون طلاقي وصورة لشروط عقد الزواج سبب الهجوم !"فيديو" الفنانة السورية "جيهان" تصدم جمهورها وتعلن هذا الخبر الذي أحزن قلوب محبيها بعد غيابها سنوات بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! Advertisements الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تروج للجمهور مسلسلها التي سيتم عرضة في رمضان ٢٠٢٠ هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة شاهد: علا الفارس تثير الجدل بتغريدة ساخرة وشمس الكويتية تجلدها! ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) وقال عضو مجلس النواب قائد المقاومة بالمحافظة الشيخ منصور بن علي الحنق "إن الهدف من المطارح هو مواصلة مشوار الدعم والاسناد من أبناء المحافظة بمديرياتها الـ١٢ وتعزيز روح المقاومة والحشد بالمال والرجال لمواجهة الانقلاب الغاشم". وأَضاف "أن الصف الجمهوري بمحافظة صنعاء بجميع أطيافه السياسية يعمل وبقوة منذ بدء مشوار المقاومة على اسناد الجيش الوطني ودعمه في مختلف النواحي، وأن المحافظة احتشدت بشبابها ورجالها ووعيها العالي، وعي من يدرك أنه مقدم على معركة مصيرية يكون فيها أو لا يكون"

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