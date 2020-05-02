شكرا لمتابعة خبر عن محمد جميح : هكذا ينفذ المجلس الانتقالي برنامج الحوثي في سقطرى .. والمليشيا لا تتحول إلى دولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الكاتب والسياسي اليمني الدكتور محمد جميح، غياب وضعف الدولة التي انتجت المليشيات ، في اول تعليق له على معركة سقطرى بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي مؤكدا بأن التشابه الى حد كبير بين جماعة الحوثي شمالا ومليشيات الانتقالي جنوبا.

وقال جميح في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اقتحم الحوثي مدينة عمران بذريعة المطالبة بتغيير المحافظ دماج، واليوم يريد الانتقالي اقتحام مدينة حديبو، للمطالبة بإقالة المحافظ محروس.

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واضاف، أشهر الحوثي إعلانه الدستوري لتطبيق "مخرجات الحوار الوطني" وأعلن الانتقالي "الإدارة الذاتية"، لتطبيق اتفاق الرياض! ما هذا التشابه العجيب؟!.

وفي تغريدة اخرى، قال جميح، السبب في توالد المليشيات غياب الدولة.

هي معادلة بسيطة.

غياب الدولة=حضور المليشيا.

المليشيا لا تتحول إلى دولة، بل تريد أن تحوز السلطة، وتطلب من الدولة تحمل المسؤولية!

المليشيا مسؤولة عن هذا الوضع، والدولة هي المسؤول عن تناسل المليشيات.

ولن يوقف المعاناة إلا حضور دولة قوية عادلة.