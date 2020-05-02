شكرا لمتابعة خبر عن من جديد يعود التوتر في محافظة سقطرى و المجلس الانتقالي ينشر قواته لمحاصرة العاصمة واقتحامها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الجمعة، انتشارها في محيط مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية الواقعة على المحيط الهندي، بعد مواجهات عنيفة مع قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في ظل حديث عن وساطة سعودية لتهدئة الأوضاع.

وقال مصدر محلي إن الانتقالي أعاد نشر آليات وقوات مسلحة تابعة له في محيط حديبو في مسعى لإعادة محاولة السيطرة على المدينة.

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وأوضح المصدر أن الآليات تشمل مضاد طيران وعربات مصفحة ومدفعية الهاون، لافتاً إلى أن قوات الانتقالي التي يقودها قائد اللواء الأول مشاه بحري، العقيد ناصر قيس.

وكشف المصدر أن تعليمات وصلت لقوات الانتقالي بحسم المعركة مساء اليوم الجمعة واسقاط مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى بالكامل.

من جانبه، قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن سقوط من أسماها بـ"سلطة الإخوان" في سقطرى مسألة محسومة.

وأضاف العولقي: "سقوطهم المدوي مسألة محسومة ولا عاصم لهم من أمر الشعب"، حسب تعبيره.

وكانت مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة، اندلعت في وقت مبكر، صباح اليوم الجمعة، في محيط مدينة حديبو وأدت إلى مقتل أحد عناصر الانتقالي وجرح اثنين آخرين.

وقال المستشار الرئيس ورئيس الوزراء اليمني السابق، احمد عبيد بن دغر في تغريدة على حسابه في "تويتر": "إنني أرجو أن يتدخل الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء والأشقاء في المملكة لوقف هذه المعارك، فالمنتصر فيها مهزوم".

وأشار بن دغر إلى أن محافظ سقطرى رمزي محروس أكد له إندلاع القتال وبكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في الجزيرة، في السابعة والنصف صباحاً.

وأوضح بن دغر أن "من تمكنوا من السيطرة على اللواء يحاولون السيطرة على العاصمة حديبو".

وأكد محافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، في وقت سابق اليوم، أن قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً أوقفت زحف قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه مدينة حديبو عاصمة المحافظة.

وقال محروس في فيديو تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن وقفنا تقدمهم وبناء على توجيهات من الرئاسة أبلغنا بان التحالف العربي سيقوم بمهمة تأمين المدينة".

وكشف محروس أن قوات الانتقالي استقدمت مقاتلين من الضالع ويافع وأبين إلى محافظة سقطرى لقتال القوات الحكومية واسقاط المحافظة.