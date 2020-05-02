شكرا لمتابعة خبر عن قوات المجلس الانتقالي تسيطر على مدخل مدينة حديبو في محافظة سقطرى وتقترب من مبنى المحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان اشتباكات اندلعت صباح اليوم بين القوات الحكومية من جهة وبين قوات الانتقالي من جهة اخري في جزيرة سقطرى تستخدم فيها مختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وافادت المصادر ان قوات الانتقالي تشن هجوما واسعا وعنيفا على مدينة حديبو من مختلف الجهات وتمكنت من السيطرة على منطقة قاضب في المدخل الغربي لمدينة حديبو وتقترب من مبنى المحافظة .

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وأضافت المصادر بسقوط قتلى من الطرفين و أن الهجوم تستخدم فيه مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ويأتي هذا الهجوم العسكري بعد ساعات من منح المجلس الانتقالي اً، القوات السعودية في محافظة أرخبيل سقطرى، مهلة 24 ساعة لازالة ما اسماها “الاستحداثات العسكرية في عاصمة المحافظة مدينة حديبو.

وأعطى الانتقالي في رسالة الى قائد التحالف في ‎سقطرى مهلة للأخير 24 ساعة لإزالة النقاط العسكرية والأمنية في مداخل عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، مدينة حديبو، التي .

وطالب المجلس الانتقالي، من قائد التحالف التدخل مالم فستكون الإجراءات صارمة وحمله مسؤولية ما سيحدث اذا لم يتم إزالة النقاط العسكرية والامنية.

مصادر محلية أفادت بأن المجلس الانتقالي في سقطرى ، يحاول من خلال التهديد الموجه لقائد القوات السعودية في المحافظة ، أن يتم افساح المجال لقوات المجلس المدعومة إماراتياً، لتنفيذ هجوم على مدينة حديبو والسيطرة عليها، بعد هجومين تم صدهما من قبل النقاط العسكرية في مداخل المدينة اليومين الماضيين.