شكرا لمتابعة خبر عن ابرز بنود الاتقاق لإنهاء توتر في محافظة سقطرى بين الشرعية و الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر محلية ان اتفاقا جرى بين قيادة السلطة المحلية بمحافظة سقطرى وقائد قوات الواجب السعودية في الارخبيل تضمنت بنودا للتهدئة ونزع فتيل المواجهات بين الشرعية والانتقالي.

وحسب المصادر ان الاتفاق تضمن؛ إدارة النقاط العسكرية والأمنية والمرافق الحكومية من قبل لجنة مشتركة من قوات الأمن والقوات الخاصة والبحرية والقوات السعودية.

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وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق تضمن أيضاً؛ منع تحريك اي سلاح ثقيل وخروجه من موقعه، ومنع حمل السلاح و المظاهر المسلحة في المدينة، العفو العام عن جميع المشاركين في المواجهات إلا عن الحق الخاص.

وكانت مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة، اندلعت في وقت مبكر، صباح اليوم الجمعة، في محيط مدينة حديبو وأدت إلى مقتل أحد عناصر الانتقالي وجرح اثنين آخرين.