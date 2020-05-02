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الرياض - رنا عبدالله - فنانة مصرية شهيرة : نادمة على هذه الأدوار الصادمة الذي قمت بها ولا أحب رؤيتها .. لن تصدق من هي؟ (صورة)

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن موقفها من أفلام الإغراء التي اشتهرت بتقديمها في حقبة زمنية معينة. 59963331 و أكدت الفنانة سهير رمزي أنها نادمة على جميع أدوار الإغراء التي قامت بها في حياتها وبخاصة أحد أفلامها . Advertisements وقالت "سهير" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" : عندما قمت ببطولة هذا الفيلم حصلت على جائزة من خلاله وكنت سعيدة جدًا لكن بعد التزامي الديني وارتدائي الحجاب مازلت نادمة عليه. وأضافت: ورغم كل شيء مازلت أندم كلما سمعت سيرته ولا أحب أن أشاهده ، وزعلانة من نفسي جدًا بسبب أفلام الإغراء. 59963331 59963331

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