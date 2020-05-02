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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..اول تعليق رسمي من الحوثيين على قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بالتراجع عن الانفصال وتطبيق اتفاقية الرياض

2020/05/02 الساعة 01:36 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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