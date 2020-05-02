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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الشرعية تحقق انتصار ساحق..والانتقالي يصعق ابناء الجنوب ويصدر بيان رسمي بالتراجع عن الانفصال ويؤكد ان تطبيق اتفاقية الرياض هو في صالح الجميع

2020/05/02 الساعة 01:02 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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