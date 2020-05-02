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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: طارق عفاش يصاب بالخوف والهلع، ويطلق صيحة استغاثة عاجلة..والامور تنقلب راسا على عقب في الساحل الغربي بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الحطير

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