- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية تدين حادث بئر العبد الإرهابى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
الخليج 365- متابعات
أدانت وزارة الخارجية اليمينة بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بجنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من افراد الجيش المصرى.وفق سبأ.
وأكدت وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، وتعبر عن دعمها الكامل لكل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
وجددت موقف اليمن الثابت الرافض للتطرف والإرهاب بكافة اشكاله وصوره، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية تدين حادث بئر العبد الإرهابى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.