شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020 عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2020 وهي كالتالي : "الهلال الإماراتي" توزع وجبات إفطار الصائم للنازحين في التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/477026/ المشتركة تكسر زحفاً حوثياً في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/477029/ حظر التجول الشامل لمواجهة كورونا يفشل في عدن https://www.elyamnelaraby.com/477031/ Advertisements الإرياني: إصرار المليشيا على أن تكون أداة إيرانية سيُعرضها لمصير حزب الله اللبناني https://www.elyamnelaraby.com/477033/ قيادي جنوبي يُهاجم مُحافظ سقطرى ويؤكد سقوط سلطة الإخوان فيها https://www.elyamnelaraby.com/477036/ مُحلل سعودي يتحدث عن المُحافظات الجنوبية وفساد الشرعية اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/477035/ الرئيس هادي يؤكد على ضرورة لم الشمل بين رفقاء السلاح في سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/477046/ تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في تعز https://www.elyamnelaraby.com/477061/

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