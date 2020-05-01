شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 في محافظة تعز .
وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أنه "تم تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس #كورونا هي الأولى في محافظة #تعز لمواطن في العقد الرابع من العمر" .
وأضافت أن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض.
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