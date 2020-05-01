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تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في تعز 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 في محافظة تعز .

وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أنه "تم تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس #كورونا هي الأولى في محافظة #تعز لمواطن في العقد الرابع من العمر" . 

وأضافت أن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض.

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