تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في تعز 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 في محافظة تعز .



وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، أنه "تم تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس #كورونا هي الأولى في محافظة #تعز لمواطن في العقد الرابع من العمر" .

وأضافت أن الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض.