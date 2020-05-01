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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا في جميع الدول العربية ومن ضمنها اليمن

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نشرت منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، قبل قليل، التحديث اليومي لمرض فيروس كورونا الذي يبيّن عدد الإصابات والمتعافين والوفيات لعدد من دول شرق المتوسط من بينها اليمن. ويشير البيان الذي حصل "المشهد الدولي" على نسخة منه، إلى تسجيل اليمن 6 حالات إصابة بالفيروس، وحالتي وفاة، وحالة واحدة متعافية، ويعيد "المشهد الدولي" نشر البيان.





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عاجل: شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا في جميع الدول العربية ومن ضمنها اليمن

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