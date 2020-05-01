شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة عربية مشهورة تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المذيعة السودانية سوزان سليم إنها تعرضت للإصابة بفيروس كورونا وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية ألزمتها السرير لعدة أيام. نشرت مذيعة قناة الهلال الفضائية على صفحتها على الفيس بوك أن نتيجة الفحص جائت إيجابية، هذا وقد كانت سوزان تشارك كمتطوعة على منصة كورونا في السودان وهي منصة تطوعية تنشر المعلومات الطبية والتوعوية الخاصة بكورونا.

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