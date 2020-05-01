مالك قناة المستقلة ينشر معلومات خطيرة عن الاستخابرات القطرية على تويتر ؟

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عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي العربي الشهير محمد الهاشمي الحامدي ومالك قناة المستقلة على صفحتة‏ الشخصية في تويتر ان جماعة ‎قطر. طلبوا منه نشر تغرّيدات جاهزة . وتم الاجابه منه بأي صفة تطلبون مني ذلك؟ واوضح الهاشمي لهم ألم تقولوا عني صاحب محطة فضائية فاشلة (دكّان) لا تشاهدها غير عائلته؟ وخاطبهم بالقول خلّوكم على مذهبكم يا أهل التكبّر والعُجب. واعلموا أني أغرد بما أراه لا بما ترونه... ولا أقبل طلبا من متكبر مغرور. وقال الهاشمي ‏لا يدافع عن ‎قطر إلا مستفيد منها. وأنصار ‎الإخوان والجماعات الإسلامية ما كانوا ليدافعوا عن الحمدين لولا الدعم المادي والمعنوي السخي من حكومة قطر لجماعاتهم. Advertisements نص التغريدة : جماعة ‎قطر يقولون لي نريدك أن تغرّد عن كذا وعن كذا... طيب بأي صفة تطلبون مني ذلك؟ ألم تقولوا عني صاحب محطة فضائية فاشلة (دكّان) لا تشاهدها غير عائلته؟ خلّوكم على مذهبكم يا أهل التكبّر والعُجب. واعلموا أني أغرد بما أراه لا بما ترونه... ولا أقبل طلبا من متكبر مغرور.

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