شكرا لقرائتكم خبر عن وقوع اصطدامات بحرية وسقوط قتلى بسبب البحرية الأمريكية ..استفز قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني:’’لا مكان للأجانب في المنطقةوعلى قوات البحرية الأمريكية وغيرها مغادرة الخليج‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/01 الساعة 11:22 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، أنه “لا مكان للأجانب في المنطقة، داعيا إياهم لمغادرتها.

وقال تنكسيري، في تصريحات بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي: “لقد وجهنا رسالة الصداقة والسلام إلى الدول الجارة المسلمة دوما وبإمكاننا إرساء الأمن في الخليج الفارسي في ظل التعاون معا”، وذلك حسب وكالة “فارس” الإيرانية.



وأعرب عن أسفه لموافقة بعض قادة دول الجوار على وجود الأجانب في المنطقة، مؤكدا أن “وجود الأجانب في المنطقة أدى إلى زعزعة الاستقرار فيها، ومنها وقوع عدة اصطدامات بحرية من ضمنها مدمرة أمريكية مع ناقلة نفط يابانية وغواصة أمريكية مع ناقلة نفط وإطلاق النار من مدمرة أمريكية نحو زورق سياحي إماراتي أدى إلى مصرع عدد من الأفراد”.

