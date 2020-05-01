شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل:اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس ’’كورونا‘‘ باليمن تعلن ‏تسجيل حالة إصابة’’جديدة‘‘ مؤكدةهي الأولى في محافظة ‎تعز و5 حالات في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/01 الساعة 10:30 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن رسيماً تسجيل او حالة اصابة بكورونا في تعز جنوب اليمن .

وقالت اللجنة عبر حسابه على تويتر أنه تم : "‏تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس ‎كورونا هي الأولى في محافظة ‎تعز لمواطن في العقد الرابع من العمر".

وأوضحت أن : "الحالة تتلقى الرعاية في أحد مراكز الحجر الصحي بالمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات من قبل فرق الترصد ومكتب الصحة تجاه المخالطين للمريض".

كانت اللجنة قد أعلنت الأربعاء تسجيل 5حالات إصابة بفيروس كورونا في عدن.

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وامس الخميس قال ‏المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة كورونا د.علي الوليدي: أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة في عدن، باستثناء الخمس الحالات المؤكدة التي تم إعلنها الأربعاء.

‏وأوضح أن الخمس الحالات التي تم تأكيدها بينها حالتا وفاة سجلت لرجل وامرأة، وثلاث إصابات لاتزال تحت الرعاية الطبية الكاملة وإجراءات العزل المنسقة مع منظمة الصحة العالمية، وهي في حالة صحية مستقرة.

‏وقال أن فرق الاستجابة السريعة والترصد الوبائي مستمرة في متابعة المخالطين للحالات المسجلة سواء من أفراد أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم أو من المخالطين لهم في المستشفيات والأماكن العامة، وغيرها.



كما أكدت وزارة الصحة ان عدد الحالات المسجلة حتي الان بلغ " 7" حالات اصابه .